Georgsmarienhütte. Vermeintlich unleserliche Worte und Zeichen standen am Freitag, beim WiKi-Club/Wissen für Kids“ auf dem Programm: Kathrin Akinwunmi von der Technischen Universität (TU) Dortmund sprach nicht nur über Geheimsprachen, sondern hatte auch gleich ein Übungsheft mitgebracht.

„Jhkhlph Qdfkulfkwhq“ – streng Geheim“, stand auf der ersten Vorlesungsfolie als der Ratssaal zur Kinder-Uni wurde. Gleich zu Beginn stellte Akinwunmi fest: „Ihr seid ganz schön viele.“ 170 Kinder waren gekommen, um etwas über Geheimschriften zu lernen. Zunächst erklärte die Studienrätin am Institut für Entwicklung und Erforschung des Mathematikunterrichts (IEEM), was das wichtigste an einer Geheimschrift ist: „Der Schlüssel oder der Trick.“ Den müssten natürlich sowohl der Absender als auch der Empfänger der Nachricht kennen.

Verschiedene Methoden

Anschließend lernten die Kinder nicht nur verschiedene Methoden kennen, sondern durften auch selbst in Aktion treten: Akinwunmi hatte ein Arbeitsheft mitgebracht. Als recht einfach zu schreiben stellte sich die „Vertauschungsmethode“ heraus, bei der jedes Wort rückwärts geschrieben wurde.

Kniffliger wurde es dann schon, als die Kinder einen Text zurück „übersetzen“ mussten, und die Leerzeichen zwischen den einzelnen Worten fehlten. „Das ist eine echte Knobelaufgabe, schafft ihr das“, forderte Akinwunmi die Kinder heraus, bevor sie ihnen ihre Lieblingsmethode erläuterte: „Die Plusmethode: Dabei fangt ihr ganz langsam an und könnt es so kompliziert machen, dass Texte ganz schwer zu entziffern sind.“ Auch hier folgte der Praxistest: Diesmal waren die Buchstaben im Alphabet jeweils um drei verschoben. Ein Junge fragte seinen Nachbarn: „Wusstest du, dass dann ein R ein U ist?“ Auch hier war die Auflösung eines Satzes wieder schwerer als selbst etwas zu formulieren.

Caesar-Scheibe

Wie gut, dass es ein Hilfsgerät gab: „Ich habe euch eine Caesar-Scheibe mitgebracht“, so Akinwunmi: „Und im Arbeitsheft ist eine Kopiervorlage für einen Freund von euch oder wenn eure kaputt ist.“ Das vom römischen Feldherr Julius Caesar vor über 2000 Jahren erfundene Hilfsmittel besteht aus zwei unterschiedlich großen Scheiben mit je einem aufgedruckten Alphabet. Damit lässt sich die Plus-Methode einfach umsetzen, weil der „richtige“ Buchstabe und der Geheimsprachenbuchstabe direkt übereinander stehen.

Davon abgesehen hatte Akinwunmi noch einen Tipp zu besseren Verschlüsselung: „Wenn ihr die Plus-1-Methode, mit der Plus-2-Methode und der Plus-3-Methode kombiniert, ist der Text noch schwerer zu knacken.“

„Jhkhlph Qdfkulfkwhq“

Es folgten kurze Vorstellungen weiterer Verschlüsselungen und zum Schluss knackten die Wiki-Club-Kinder den Titel der Vorlesung: „Jhkhlph Qdfkulfkwhq“. Der Schlüssel dazu war die Plus-3-Methode: „Geheime Nachrichten“, lautete der Titel der Vorlesung übersetzt.

„Ich fand die Stunde toll und spannend“, erklärte Jakob (7), und Loreley (8) urteilte: „Es war lustig, ich hatte viel Spaß und Freude.“ Nike (8) hatte am besten das Verschlüsseln mit der Cesar-Scheibe gefallen, und Lilith (9) erklärte: „Ich fand die Zahlenmethode am besten, ich mag Mathe.“

Der Wiki-Club ist eine Veranstaltungsreihe, bei der echte Professoren immer freitags 45-Minuten-Vorlesungen nur für Kinder halten.