Wer wird nach der 2019 anstehenden Bürgermeisterwahl Rathauschef? Der späteste Wahltermin wäre mit dem voraussichtlichen Europawahldatum Ende Mao. Foto: Archiv/David Ebener

Georgsmarienhütte. Im kommenden Jahr stehen neben der neben der Landratswahl in vier Kreis-Kommunen Bürgermeisterwahlen an – darunter auch in GMHütte, wo sich CDU-Amtsinhaber Ansgar Pohlmann 2011 in einer Stichwahl knapp gegen SPD-Kandidatin Annegret Lalottis durchgesetzt hat.