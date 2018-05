ansk Georgsmarienhütte. 40 Jahre ist es in diesem Sommer her: 1978 bot der Ferienpass in Georgsmarienhütte erstmals ein buntes Programm für Schulkinder während der Sommerferien.

Rückblick: Schwere Unwetter in Italien und der Schweiz, tropische Hagelschauer über Bayern und ein Kälteeinbruch in Spanien – man könne froh sein, wenn man zu Hause geblieben ist, heißt es in einem Artikel vom 12. August 1978. „Und die Kinder aus Georgsmarienhütte können sich sogar doppelt freuen“, geht es weiter. Denn in dem Jahr, als in Georgsmarienhütte auch das alte Kaiserliche Posthaus an der Klöcknerstraße abgerissen wurde, fand zum ersten Mal der Ferienpass in der Hüttenstadt statt. Im Freibad einen Schnorchelkurs machen, Reiten lernen oder eine Sonderfahrt in einen Freizeitpark. Das hat es auch vor 40 Jahren schon gegeben, als die Kinder in GMHütte erstmalig „Spaß, Spiel und Unterhaltung“ mit dem Ferienpass hatten.

Und schon damals fand die Aktion großen Anklang bei denen, die in den Sommerferien nicht in den Urlaub fuhren und zu Hause blieben. Den Anstoß, einen Ferienpass anzubieten gab der Stadtjugendring im Februar 1978. Bei der Vollversammlung kam die Idee auf, Kindern in den Ferien den Eintritt für das Freibad zu erlassen. Alle Kinder ganz umsonst schwimmen lassen? Das schien aus finanziellen Gründen nicht möglich. Im Mai fassten die Mitglieder des Stadt- und Sportausschusses der Stadt dann den Beschluss, zumindest den Kindern mit Ferienpass bis zum Alter von 18 Jahren kostenlosen Schwimmbadeintritt zu gewähren. Der Ferienpass selbst kostete damals fünf Mark.

Immer beliebt

Kalkuliert wurde mit 800 verkauften Ferienpässen, am Ende wurden 1200 Stück an die Georgsmarienhütter Schulkinder ausgegeben. Die Stadt bezuschusste die Ferienpassaktion damals mit rund 4700 Mark. Auch im zweiten Jahr, in dem die Aktion in Georgsmarienhütte angeboten wurde, verkaufte die Stadt erneut etwa 1200 Ferienpässe. Immerhin schon 55 verschiedene Angebote listete das Heft für die Kinder im Jahr 1979 auf. Damals unterstützte die Stadt das Ferienangebot mit rund 10000 Mark. Daneben wurde das Angebot aus den Einnahmen durch den Ferienpassverkauf bestritten. Und einige Angebote kosteten extra. Denn neben den für Ferienpassinhaber kostenlosen Angeboten wuchs auch die Zahl der Programmpunkte, die kostenpflichtig waren. Dazu gehören insbesondere die Fahrten und Ausflüge. Das, was noch fehlte, trug der Stadtjugendring. 1985 wurden fast 2000 Ferienpässe in GMHütte verkauft, im Folgejahr 1800 Pässe.

Solche Zahlen werden aktuell nicht mehr erreicht. Im vergangenen Jahr wurden 1368 Ferienpässe ausgegeben. 2017 konnten über den inzwischen fünf Euro kostenden Ferienpass zwischen 180 verschiedene Angebote gewählt werden. Die Stadt unterstützte das Angebot mit fast 14000 Euro. Und noch einen Unterschied gibt es: Der reine Sommerferienpass wurde inzwischen um eine Schulferienbetreuung in den anderen Ferien ergänzt. Infos dazu gibt es unter www.ferienpass-georgsmarienhuette.de.

Spaß, Bewegung, Bildung

An den grundlegenden Zielen der Ferienpass-Aktion hat sich dagegen in den vergangenen vier Jahrzehnten wenig geändert: Nach wie vor sollen die Kinder so eine Möglichkeit bekommen, ihre Freizeit aktiv zu genießen. Immerhin haben im vergangenen Sommer 58 Prozent der jungen Georgsmarienhütter auch den Pass genutzt. Es gibt Angebote im Kreativ- und Bewegungsbereich, neben erholenden Spiel und Spaß gibt es auch Bildungsangebote. Und natürlich hat das ganze auch einen gemeinschaftlichen Aspekt: Etliche Kinder nehmen gemeinsam mit Freunden und Klassenkameraden an Angeboten teil, lernen aber auch schnell neue Kinder kennen und schließen Freundschaften. Für Eltern bietet der Ferienpass eine Chance, ihre Kinder betreuen zu lassen.

Nicht ohne Ehrenamtliche und Vereine

Und noch etwas hat sich nicht geändert: „Das Gelingen einer solchen Mammutreihe von Veranstaltungen steht und fällt mit der Qualität und Quantität der ehrenamtlichen Mitarbeiter, wobei die amtlichen nicht vergessen sein sollten“, hieß es schon in einem Artikel von 1979. Im ersten Jahr startete die Aktion mit 70 Helfern. 2017 unterstützen 52 ehrenamtliche Helfer die über 100 Ausflüge. Das Spektrum ist breit: Vom 18-jährigen Schüler bis zu 72 Jahre alten Rentnern kann jeder helfen. Einige Beteiligte sind seit einem Jahr dabei, andere helfen schon 35 Jahre.

Aktivitäten damals und heute

Was sich geändert hat: E-Card-Bahn fahren, Bubble-Ball spielen und Meerjungfrau-Schwimmen gehörten vor 40 Jahren noch nicht zur Ferienpass-Aktion. Dagegen sind Briefmarkentauschtage und Schallplatten-Sammelbörsen aus dem Angebot verschwunden. Ausflüge in Freizeitparks, Besuche bei der örtlichen Polizei oder Feuerwehr und Bastel- und Malprogramme gibt es jedoch seit 40 Jahren beständig. Auch Ausflüge zu Unternehmen oder Exkursionen sind ein Dauerbrenner. Weniger gefragt sind Fahrradtouren oder Wanderungen, dagegen sind Ausflüge in die Natur noch beliebt, diese werden aber mit anderen Aktivitäten verknüpft. Solche Aktionen sind dann Geocaching, Wald-Rallyes, Survivaltrainings und Fledermausnächte. Fahrten in Freizeitparks gab es immer, nur wurden diese Angebote mit den Jahren deutlich ausgeweitet. Dazugekommen sind im Laufe der Jahre auch mehrtägige Ausflüge. Wenn Neues ausprobiert wird, schaut die städtische Jugendpflege natürlich hin, ob das Anbot ankommt. Wenn es so ist, bleibt es bestehen. Ein Open-Air Kino für Jugendliche gab es bis 2009, dann wurde das Angebot eingestellt. Das Kinderkino jedoch ist weiterhin beliebt. Von 1989 bis 1993 konnten die Kinder auf der Wiese neben der Michaelisschule Kreativität und Handwerksgeschick unter Beweis stellen, eine eigne kleine Stadt bauen oder einen Zirkus auf die Beine stellen. Gerade das Hüttendorf hat bei vielen Jugendlichen für bleibende Erinnerungen gesorgt.

Die nächsten 40 Jahre

Sicher ist, dass sich der Ferienpass auch in Zukunft an der Nachfrage der Kinder und Jugendlichen orientieren wird und die Organisatoren dabei immer versuchen, aktuelle Trends aufzugreifen. Welche Trends sich in den kommenden Jahren beim Ferienpass entwickeln, ist eine ganz andere Frage. Durch das Online-Anmeldeverfahren merken die Veranstalter jedoch schnell, welche Programmpunkte besonders gut ankommen.

Und wie wird das 40-jährige Jubiläum gefeiert? Vieles ist noch offen: Fest steht, es soll besondere Aktionen geben.