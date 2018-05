Georgsmarienhütte. Der geplante Verkauf des Grundstücks des früheren „Drei Freunde“-Kindergartens am Oeseder Theodor-Storm-Weg durch die König-Christus-Gemeinde als Baufläche ist weiter eine unendliche Geschichte. Jetzt gibt es ein rechtliches Fragezeichen wegen der Regelungen des 1964 beim Erwerb unterschriebenen Kaufvertrags, der eine „gemeinnützige“ Nutzung vorsieht.

Die Situation hat etwas Kurioses: Da wird seit mehr als drei Jahren nach einer Lösung für die weitere Nutzung des ehemaligen Kindergarten-Grundstücks gesucht. Jetzt gibt es Stadtplanungsausschuss eine breite Mehrheit für eine Zweitbebauung des Bereichs mit vier Wohngebäuden, doch nun besteht ein rechtliches Fragezeichen hinsichtlich der geplanten Nutzung.

Denn im Mitte der 60er Jahre geschlossenen Kaufvertrag zwischen der damaligen Gemeinde Oesede und der evangelischen Kirchengemeinde ist unter Paragraph vier festgelegt: „Die Erwerberin ist verpflichtet, die erworbenen Flurstücke nur für kirchliche oder gemeinnützige Zwecke, insbesondere für einen Kindergarten oder eine Schwesternstation zu verwenden.“

Lorenz: Vertrag gilt weiter

Grünen-Vertreter Robert Lorenz hat Montagabend in der Ausschuss-Sitzung den Finger in die Wunde gelegt. Nachdem die Verwaltung kurz den ursprünglichen Beschlussvorschlag, eine Nachverdichtung des Bereichs mit einer Zweitbebauung durch drei Wohngebäude mit ein oder zwei Wohneinheiten vorzusehen, erläutert hatte, stellte der Grünen-Fraktionsvorsitzende die Frage: Ob die Verwaltung inzwischen über Informationen verfüge, zu welchen Konditionen und Bedingungen die Kirchengemeinde vor mehr als 50 Jahren die Fläche erworben habe.

Erst in dem Moment gab es von Fachbereichsleiter Torsten Dimek neue Informationen zum Vertragsinhalt, die Lorenz‘ Ausführungen bestätigten. Der hatte beim Amtsgericht Einsicht in das Grundbuch genommen und dort auch den notariellen Kaufvertrag vom August 1964 zwischen der Gemeinde Oesede und der evangelischen Kirchengemeinde vorgefunden.

Zuvor hat es für die Fläche zunächst einen Erbbaurechtsvertrag zwischen der Gemeinde und dem DRK gegeben, der mit der Verpflichtung zum Bau eines Kindergartens verbunden war. Danach ist das Erbbaurecht dann Anfang der 60er vom Roten Kreuz an die Kirchengemeinde übertragen worden – unter Zahlung eines Kaufpreises für das realisierte Kindergartengebäude. Beim dann 1964 erfolgten Verkauf des Grundstücks von der Gemeinde Oesede an die evangelische Kirche betrug der Quadratmeterpreis 4,50 D’Mark und insgesamt wurden für die 2029 Quadratmeter große Fläche von der Kirchengemeinde 9130,50 D’Mark überwiesen – rund 4500 Euro. Eine Summe, die Lorenz am Montag im Ausschuss als Preis bezeichnete, der „deutlich unter dem damaligen Wert“ gelegen habe.

„Es ist also damals ein Betrag gezahlt worden“, stellte Dimek in der Sitzung klar, nachdem in der Vergangenheit von Anliegern mehrfach die Vermutung geäußert worden war, die Kirche habe für die Fläche nichts bezahlt und wolle jetzt beim Verkauf einen möglichst hohen Profit machen. Ein „Rechtsproblem“ sieht aber auch die Verwaltung durch Paragraph vier des Vertrags, der eine Nutzung für „kirchliche oder gemeinnützige Zwecke“ festschreibt.

„Dieser Vertrag gilt weiter“, erklärte hierzu der Grünen-Fraktionsvorsitzende, der eine Vertagung der Beratung des Tagesordnungspunkte beantragte: „Der Rat muss erst über eine Vertragsänderung beschließen, bevor es möglich ist, hier einen Bebauungsplan für eine Zweitbebauung aufzustellen“, so Lorenz. Lösungsvorschlag der Grünen: „Der finanzielle Vorteil durch die damals von der Gemeinde Oesede gewährte Verbilligung muss ausgeglichen werden und wird der Kirchengemeinde anhand des heutigen Grundstückswerts nachberechnet.“ Dieser Differenzbetrag müsse dann bei einem Verkauf an die Stadt überwiesen werden. Sonst würde die Kirchengemeinde hier einen Gewinn machen, der ihr nicht zusteht.

Klare Mehrheit für vier Gebäude

Die Verwaltung hat noch nicht klären können, ob die gemeinnützige Klausel nach mehr als 50 Jahren weiter Bestandskraft hat. Dimek: „Wir haben hier einen Notar eingeschaltet, es gibt aber noch kein endgültiges Ergebnis.“

Der von den Grünen deshalb gestellte Antrag auf Vertagung des Punktes fand aber keine Mehrheit: Nur die beiden Grünen-Vertreter sowie das im Ausschuss nicht stimmberechtigte Linke-Ratsmitglied Jörg Welkener unterstützten diese Verfahrensweise. Mit fünf Gegenstimmen aus Reihen der CDU-Fraktion und der SPD/FDP-Gruppe sowie bei sechs Enthaltungen gab es eine Mehrheit, mit der Beratung fortzufahren.

Im Gegensatz zum mit den Anwohnern abgestimmten Verwaltungsvorschlag, nur eine Nachverdichtung mit drei Wohngebäuden vorzusehen, befürworten die Ausschussmitglieder von CDU sowie SPD hier eine Lösung mit vier Gebäuden. Stefan Sprekelmeyer (CDU) führte als Begründung die „sehr großen Grundstücke“ an, die bei der Dreier-Variante stehen. Für Peter Kompa (SPD) ist die Planung mit vier Gebäuden ein „vernünftiger Nachverdichtungs-Kompromiss“, nachdem die erste Planung zunächst sechs Gebäude vorgesehen hatte und dann fünf bebaute Grundstücke im Raum standen.

Mit 11 den Stimmen der Vertreter von CDU (sechs) und SPD (fünf) wurde die Weiterführung des Planungsverfahrens auf den Weg gebracht. Die beiden Grünen stimmten dagegen.