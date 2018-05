Im Erste Hilfe Training des DRK Oesede lernten Kinder, sich in Notsituationen richtig zu handeln. Sven Pawlitzki erklärt den Vorschulkindern der Kita St. Johannes Vianney wie Beatmungsgerät, EKG und Intubationsbesteck angewendet werden. Foto: Monika Vollmer

mvo Georgsmarienhütte. Was tun, wenn ein Freund vom Klettergerüst fällt und eine kleine, offene Wunde hat? Beim Training mit dem Deutschen Roten Kreuz lernten jetzt 26 Vorschulkinder der St. Johannes Vianney Kindertagesstätte am Harderberg die altersgerechten Grundlagen der Erste Hilfe-Maßnahmen. Pflaster oder Verband anlegen, trösten oder Notruf absenden- als Ersthelfer wissen sie nun, was zu tun ist.