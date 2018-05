Plakat-Ausstellung über 70 Jahre Israel in GMHütte MEC öffnen

„70 Jahre Israel in 70 Plakaten“: Henrietta Singer (links) und Sara Neuman haben mit ihrem Buch die Geschichte des jüdischen Staates eindrucksvoll aufgearbeitet. Einige der Plakate werden vom 6. bis 30. Juni im Georgsmarienhütter Rathaus ausgestellt. Foto: Team Robert Schittko

Georgsmarienhütte. „70 Jahre Israel in 70 Plakaten“: Unter diesem Titel steht die gemeinsame Arbeit von Henrietta Singer und Sara Neuman, die die Geschichte Israels anhand von 70 Plakaten illustriert und in einem Buch zusammengefasst haben. Einige der Plakate werden nun im Rahmen einer Ausstellung präsentiert. Die Eröffnung der Ausstellung samt Lesung findet am Mittwoch, 6. Juni, ab 19 Uhr im Georgsmarienhütter Rathaus statt.