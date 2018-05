Georgsmarienhütte. Seit einem Jahr rücken die Anwohner der Borgloher Straße am Dörenberg mit immer neuen Aktionen die Lärmbelastung in den Mittelpunkt, die durchrauschende Motorradfahrer vor ihrer Haustür verursachen. Jetzt haben sie rund um den „Tag des Lärms“ am 25. April eigene Messungen durchgeführt. Ergebnis: Spitzenwerte von mehr als 100 Dezibel – knapp unter Presslufthammer-Krach.

„Die wollen einfach nur knalle laut sein“, macht Wilhelm Oltmanns, ein Anwohner der Borgloher Straße, die vor allem am Wochenende zu den Streckenfavoriten von Bikern zählt, seinem Ärger über den gerade angezeigten Messwert von 89,6 Dezibel Luft. Den hat das vom ihm angeschaffte Lärmmessgerät gerade bei einem vorbeifahrenden Motorrad angezeigt. „Das ist bei offenen Fenster kaum auszuhalten“, erläutert er zum sich zwischen einem in fünf Metern Abstand durchrauschenden Laster und Baustellen-Belästigung liegenden Niveau der aufgemotzten Maschine.

„Endlich konkrete Werte“

Am vorletzten April-Wochenende sind sie Anwohner mit ihren Messungen angefangen und haben diese bis Anfang Mai fortgesetzt – vor allem von Freitagnachmittag bis Sonntagabend, wenn die Biker-Szene am liebsten auf Tour geht. In Eigenregie haben sie die Lärmpegel festgehalten, denen die regelmäßig vom Biker-Saisonstart im Frühjahr bis in den Spätsommer ausgesetzt sind.

Hintergrund der Aktion zum bundesweiten „Tag des Lärms“: Sie wollen endlich erreichen, dass an der Borgloher Straße etwas passiert, um Sicherheit und Lärmbelastung zu reduzieren. Der ebenfalls zu den Anti-Lärm-Aktivisten zählende Markus Kröger: „Jetzt haben wir endlich konkrete Werte, die Polizei und Landkreis leider nicht erheben konnten, da dort spezifische Messgeräte, die beweissichere Zahlen festhalten, nicht zur Verfügung stehen.“

Es ist für die Anwohner ein Unding, wie sich von eigentlich zuständiger Seite „hier weggeduckt“ werde: Das fängt für sie beim Land an, dass sich zum Beispiel gar infolge fehlender personeller Ressourcen nicht am Lärm-Aktionstag beteiligt und auch gar keine Lärmschutzbeauftragten vorgesehen hat. Es geht bei fehlenden Messgeräten weiter, über die zum Beispiel auch der Landkreis nicht verfügt, obwohl diese gerade mal rund 2000 Euro kosten.

Aus Sicht der Betroffenen völlig unverständlich: Alle Stellen wüssten doch um das Motorradlärmproblem, dass durch Manipulation von Abgasanlage oder bewusst im hochtourigen Bereich gefahrene Maschinen verursacht werde.

Wie hoch die Lärmbelästigung am Wochenende ist, belegen aus ihrer Sicht die Zahlen: Während allgemein ein einverträglicher Geräuschpegel mit rund 55 Dezibel angegeben wird und der Ruhepegel an der Borgloher Straße bei knapp 40 Dezibel liegt, bewegt sich der Durchschnittswert bei den Motorrädern im Bereich von 70 Dezibel. Der festgehaltene Spitzenwert beträgt sogar rund 105 Dezibel, und viele Maschinen kommen auf 80 bis 95 Dezibel – bei im Schnitt rund einem Biker pro Minute auf der Borgloher Straße in den Hauptzeiten am Nachmittag.

Anlieger: Lärmdisplays wären erster Schritt

Das zeigt für die Aktivisten noch einmal die Dauerbelastung, der sie rund ein halbes Jahr lang am Wochenenden und Feiertagen ausgesetzt sind. Die Hoffnung auf eine Verbesserung der Situation setzen sie jetzt auf die Übernahme europäischer Standards ins deutsche Recht. So gelten nach ihren Angaben in den Niederlanden 65 Dezibel als Orientierungswert. Anlieger Wilhelm Oltmanns: „Das Aufstellen von Lärmdisplays, die Anzeigen, wie viel Dezibel gerade verursacht werden, wäre ein sinnvoller erster Schritt.“