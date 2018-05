Georgsmarienhütte. Nach dem großen Erfolg im vergangenen Jahr gab es auch zum diesjährigen Himmelfahrtstag die etwas andere „Kneipen-Radtour“. Zwar machte das Wetter den Vätern, Müttern und Kindern einen Strich durch die Rechnung. Allerdings schmälerte die Nässe nicht die Laune der wetterfesten Radler.

Starke Regengüsse ließen manchen lieber zu Hause den Feiertag genießen. So waren es nicht ganz so viele, die es von Kneipe zu Kneipe zog, doch die Wirte versprachen, dass es im nächsten Jahr wieder eine solche Tour geben wird, dann aber hoffentlich mit besserem Wetter.

Das Programm wurde durchgezogen. Im „Tor III“ gab es Live-Musik mit der Gruppe Blue Scream, das Brauhaus Dröge überraschte mit Luftballons und Musik vom Plattenteller. Im Kolpinghaus kamen die Kinder mit Schminken und Basteln ganz besonders auf ihre Kosten, während es in der Bistrothek Filou nicht nur eine lustige Spieleolympiade für die ganze Familie gab, sondern auch Leckeres vom Grill.

Interessantes rund um das Radwandern und E-Bikes präsentierte man sowohl in der Heideschänke Harderberg als auch im Gasthaus Gildehaus. Das Restaurant Waldesruh setzte ganz auf das leibliche Wohl der Tourfreunde mit einem großen Mittagsbuffet, später mit Kaffee und Kuchen.

Das etwas Andere an der Tour war also auch trotz des Wetters zu spüren: Aus dem Vatertag wurde ein echter Familientag, an dem Groß und Klein ihre Freude hatten.