Duo Musica Sacra begeistert in GMHütter Lutherkirche MEC öffnen

Duo Musica Sacra: Organist Benjamin Pfordt und Trompeter Florian Kubiczek konzertierten in der Lutherkirche. Foto: Petra Ropers

Georgsmarienhütte. Barock traf Moderne in einem Konzert von kammermusikalischer Intimität: In überschaubarem, aber umso begeisterterem Kreis von Musikfreunden fächerte das Duo Musica Sacra in der Lutherkirche ein breites Ausdrucksspektrum auf.