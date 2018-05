Georgsmarienhütte. Der spannende Titel „Den Jägern der Nacht auf der Spur“ versprach nicht zu viel: Rund 40 Interessierte begaben auf Fledermaus-Expedition durch Kloster Oesede. Bei der vom Verein „nature kids & teens“ in Kooperation mit dem Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) organisierten Veranstaltung wurden in der Abenddämmerung zahlreiche, der fliegenden Fledertiere gesichtet.

Faszinierende Fakten

Fledermauskennerin Astrid Schmittendorf aus Melle begrüßte die Teilnehmer um 20 Uhr am Waldfriedhof und hielt zunächst einige faszinierende Fakten über die tierischen Protagonisten dieses Abends bereit: „Zwischen den leichten, zarten Knochen der Fledermäuse befindet sich eine Flughaut, die dünner ist als ein Blatt Papier“. In kleinen Gefäßen reichte sie zur Ansicht Fledermausnahrung herum. Mücken, Schnaken und Spinnen gehören auf den Speiseplan der einzigen aktiv fliegenden Säugetiere, die mit ihren scharfen, spitzen Zähnen die Flügeldecke von Käfern knacken können.

Der erste Teil der Fledermaus-Expedition führte die Gruppe durch den Siedlungsbereich Kloster Oesedes. Astrid Schmittendorf zeigte mögliche Unterschlupfe unter gewölbten Dachpfannen, in Baumhöhlen oder Feldermauskästen. Die Teilnehmer lernten, dass hölzerne Feldermauskästen, die man einfach selbst bauen kann, an der Innenseite möglichst rau seien sollten, damit sich die Tiere festkrallen können. Angebracht werden sollten die Kästen in fünf Meter Höhe und ohne Barrieren darunter, da sich Fledermäuse bei Flugstart erstmal fallen lassen und dann die Flügel ausbreiten. Dafür benötigen sie Platz.

Im Juni kommt der Nachwuchs

Ab April seien die ersten Fledermäuse bei uns zu beobachten. In ihren Sommerquartieren suchen sie nach Nahrung. Ungefähr im Juni bringen die Weibchen ihren Nachwuchs zur Welt und ziehen ihn in sogenannten „Wochenstuben“ groß. Werden die Jungen im Juli und August flügge, beginnt die Paarungszeit. Ab Oktober ziehen die Fledermäuse dann in ihre Winterquartiere, die feucht und frostfrei sein müssen, um Winterschlaf zu halten.

Vor der Klosterkirche reckt die Exkursionsgruppe die Köpfe in die Höhe. Astrid Schmittendorf zeigt auf das „Uhlenloch“ im Giebel. „Viele ältere Gebäude haben diese Löcher unterhalb des Firstes. Früher dienten sie zur Belüftung, sowie zum Einlass für Eulen und Schwalben die Ungeziefer im Haus fernhalten sollten. Auch heute noch werden diese Uhlen- oder Eulenlöcher gerne von Fledermäusen benutzt, die im Dachinnern Quartier aufschlagen“, erklärte die Exkursionsleiterin.

Zwergfledermäuse passen in eine Streichholzschachtel

Um 21 Uhr war es dann endlich soweit: „Da, eine Fledermaus!“, rief einer der Teilnehmer. Und tatsächlich, am Abendhimmel in unmittelbarer Nähe des Waldfriedhofs wurde die erste Zwergfledermaus dieser Expedition entdeckt. Tobias Demircioglu, Gruppenleiter der „nature kids & teens“ zückte schnell seinen Fledermausdetektor mit dem die Rufe der Fledermäuse für das menschliche Ohr hörbar gemacht werden. Zwergfledermäuse seien so klein, dass sie mit zusammengefalteten Flügeln in eine Streichholzschachtel passen. Weitere Exemplare sichtete die Gruppe an der Düte. „Heute entdecken wir weit mehr als im letzten Jahr. Das liegt wohl an der wärmeren Witterung“, stelle Tobias Demircioglu fest.

Am Mühlenteich leuchteten die Teilnehmer mit Taschenlampen über das Wasser und konnten so sogar eine Wasserfledermaus beobachten, die knapp über der Seeoberfläche nach Insekten jagte. „Es wäre toll, so eine Exkursion mal zu noch späterer Stunde zu veranstalten, denn dann wären sicherlich noch mehr Tiersichtungen möglich“, regte Demircioglu an. Neben Zwerg- und Wasserfledermäusen entdeckte Astrid Schmittendorf in Kloster Oesede auch schon die Breitflügelfledermaus und den Großen Abendsegler. 19 Feldermausarten gibt es in Niedersachsen, ein großer Teil von ihnen ist stark gefährdet.