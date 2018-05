Osnabrück. „Heimat ist, wo Du bleibst, auch wenn Du gehst“, sagt Diakon Arnold Bittner gleich in der Begrüßung der schlesischen Marienandacht in der katholischen Kirche St. Johann in Kloster Oesede. Seit annähernd 30 Jahren organisiert die Heimatgruppe Niederschwedeldorf jährlich die Erinnerung an die Heimat vieler Mitglieder.

„In Schlesien gibt es, ähnlich wie in Bayern, eine starke Marienverehrung“, sagt Norbert Buhl, Vorsitzender der Heimatgruppe. Und der Monat Mai ist in der kirchlichen Tradition der Marienmonat. Mitglieder der Heimatgruppe verteilen am Eingang der Kirche vor dem Gottesdienst von der Heimatgruppe zusammengestellte Hefte, die Lieder enthalten, wie sie viele der rund 150 anwesenden Gläubigen noch aus der Heimat kennen. Auch zur schlesischen Weihnachtsandacht kommen immer zahlreiche Andachtsbesucher.

Diakon Arnold Bittner, der die Andacht als Geistlicher leitet, erinnert kurz an die Ankunft der Niederschwedeldorfer in Kloster Oesede: „Es war vor 72 Jahren, als sie hier mit dem Bild der Marienstatue in diese Kirche einzogen“, sagt er während des Gottesdiensts. Wie seinerzeit tragen heute Ministranten das Bild beim Einzug in die Kirche und stellen es im Altarrum auf.

Althergebrachten Marien- und Gottesverehrung

Darüber hinaus schwelgt der Gottesdienst aber nicht in Erinnerungen, sondern in der althergebrachten Marien- und Gottesverehrung. Im Wonnemonat zeige sich die frisch erblühte Natur als Zeugnis der Schönheit von Gottes Schöpfung besonders deutlich. Und Maria als Mutter Jesu und als Mittlerin zwischen Menschen und Gott möge deren Gebete und Fürbitten dem himmlischen Herrscher vorbringen, so die Kernaussagen der Andacht.

Der Kirchenchor „Cäcilia“ begleitet die Andacht musikalisch. Zwar hat der Chor unter Leitung von Wladimir König eher weniger explizit schlesisches Liedgut im Repertoire, aber der Marienverehrung widmet auch er sich. Thomas Hagemeyer singt den Solopart in „Wenn ich ein Glöcklein wär“ und Organist Mathias Weber begleitet die Andacht an der neuen Orgel. „Unsere erste Marienandacht mit diesem Instrument“, sagt Norbert Buhl bei seinen Dankeswort.

Erinnerungen und Mohnkuchen

Traditionell endet der schlesische Nachmittag aber nicht mit der Marienandacht, sondern im Saal der Gaststätte Steinfeld am Markt in Kloster Oesede. Denn dort hat die Heimatgruppe eine mit gedecktem Apfel- und Mohnkuchen reich gedeckte Kaffeetafel organisiert, bei der sich die Teilnehmer austauschen und an die Heimat erinnern. Schließlich ist nicht nur die Marienverehrung, sondern auch der Mohnkuchen eine alte schlesische Tradition.

Dort zeigt die Heimatgruppe auch den zweiten Teil des Films „Im Gotteswinkel“. Der Titel, so erklärt es Norbert Buhl, sei doppeldeutig, denn einerseits beziehe er sich auf die Ecke im Haushalt, in der eine Statue des Herrgotts stehe, andererseits verweise er auf den Beinamen der Stadt Glatz, dem heutigen Klodzki, an der Grenze zu Tschechien. Um die Stadt geht es denn auch in dem gut einstündigen Film, dessen erste Hälfte die Niederschwedeldorfer nach der Weihnachtsandacht sehen konnten.