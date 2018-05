Georgsmarienhütte. Hinter zwei GMHütter Projekten mit größerer Öffentlichkeitswirkung steht derzeit weiter ein finanzielles Fragezeichen: Zum einen betrifft dies den Start auf dem Rehlberg für die Realisierung des Sportareal-Konzeptes. Für bislang veranschlagte insgesamt 6,5 Millionen Euro sollen hier als erste Elemente die Neugestaltung der Sportanlage und der Neubau des Sportlerheims in Angriff genommen werden. Zweite Baustelle: eine Lösung für den Hermannsturm.

In beiden Fällen wartet die Stadt auf Förderzusagen, die eigentlich schon erfolgt sein sollten. Beim Hermannsturm ist inzwischen klar, dass der ursprüngliche Terminplan, bis zum Mitte August anstehenden Deutschen Wandertag eine Neubaulösung für den maroden 21 Meter hohen Turm auf Dörenberg umzusetzen, nicht mehr zu halten ist. Beim Rehlberg könnte bei einer Absage hinsichtlich der für Sportanlage und Neubau des Sportlerheims jeweils beim Land beantragten 500000 Euro das Projekt noch einmal auf den Prüfstand kommen.

Noch kein Signal vom Land

Nach der im Januar erfolgten „Vergabe von Planungsleistungen für die Aufstellung des Bebauungsplans Sportanlage Rehlberg“, die Voraussetzung für die Fortführung des Bebauungsplanverfahrens sind, wird jetzt im Rathaus auf den erhofften Förderbescheid gewartet. Ohne diese einkalkulierten Mittel von einer Million Euro könnte das Rehlberg-Paket von der Politik noch einmal aufgeschnürt werden.

Denn aufgrund der Kostendimensionen gibt es im Rat kritische Stimmen, die noch einmal Einsparmöglichkeiten bei Sportplatz mit Leichtathletik-Anlage und dem mit mehr als zwei Millionen Euro kalkulierten Sportlerheim-Komplex prüfen wollen. Beim Einstieg in die Planungen war ursprünglich mal auf eine Förderung in Höhe von mehr als 40 Prozent gehofft worden. Jetzt droht, dass GMHütte hier möglicherweise überhaupt nicht zum Zug kommt und die Kosten komplett alleine stemmen muss.

Beim Hermannsturm will die Stadt 100000 Euro an Eigenmitteln für die geplante Umsetzung des Entwurfs des Büros Hochkant, das auch den Baumwipfelpfad auf der Lage gestaltet hat, investieren und setzt bei der Finanzierung vor allem auf Fördermittel der N-Bank. Rund 245000 Euro sind hier an Zuschüssen beantragt.

Auch bei Sparkassen- und Bingo-Stiftung sind Anträge gestellt worden, um den mit knapp 500000 Euro Gesamtkosten kalkulierten Dreiecksturm inklusive informativer Gestaltung der Plattformen mit interaktiven Elementen und Rückbau des alten Aussichtsturms zu realisieren. Nachdem die N-Bank zunächst eine Förderentscheidung bis Ende April in Aussicht gestellt hatte, soll die Stadt jetzt in den nächsten zwei Wochen eine Zu- oder Absage erhalten.

Diskussion über Sanierungskosten

Die Kosten für die Hermannsturm-Lösung auf dem Dörenberg und die Sanierung des baugleichen „Zwillings“ Varusturm auf dem Lammersbrink in Alt-GMHütte, die beide aus Sicherheitsgründen seit Herbst 2016 gesperrt sind, sorgen weiter für Diskussionen. Ein seit einigen Jahren pensionierter Betonbaufachmann aus Hilter, der bis 2002 rund 30 Jahre bei der Bauaufsicht des Landkreises tätig war, hat zuletzt noch einmal Sanierungskosten von lediglich 120000 Euro für den Hermannsturm in den Raum gestellt.

Anzeige Anzeige

In dem Betrag sind aber zum Beispiel die Ausgaben für ein erforderliches Gutachten zum Umfang der Arbeiten, die öffentlich ausgeschrieben werden müssen, oder das Baugerüst nicht enthalten. Gleiches gilt für die beabsichtigte Erhöhung des Hermannsturms um rund fünf Meter, da durch die hohen Bäume im Umfeld die Aussicht erheblich eingeschränkt ist. Die Summen sind deshalb mit bisher von der Verwaltung genannten Zahlen kaum vergleichbar.

Wenigstens aber hinsichtlich der Frage möglicher Zuschüsse könnte beim Hermannsturm in Kürze Klarheit herrschen.