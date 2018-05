Georgsmarienhütte. Am Anfang stand völlige Resignation. „Die Saison ist für uns gelaufen“, hatte Frank Bartholomé, Fahrer des Tractorpulling-Teams „Le Coiffeur“, nach dem schweren Motorschaden beim Auftakt zur Deutschen Meisterschaft in Füchtorf gesagt. Inzwischen blickt der GMHütter wieder etwas optimistischer in die Zukunft. Auch Fans wollen helfen.

Rückblick: Auf der Strecke riss bei voller Fahrt ein Einlassventil ab und fiel auf einen der Kolben. Die Folge: Der Block des Keith-Black-Motors wurde förmlich gesprengt, Kolben und Pleuel bohrten sich durch Block und Ölwanne. In Sekundenbruchteilen wurde aus dem Hochleistungstriebwerk ein Haufen Altmetall. „Es ist nichts mehr heile, sogar Anbauteile wie Zündanlage und Ölpumpe sind hin“, so der Georgsmarienhütte. Ein kapitaler Schaden, dessen Reparatur rund 20000 Euro kostet. Schließlich war es nicht irgendein getunter V8-Motor, der Bartholomé um die Ohren geflogen ist: Der Amerikaner Keith Black hatte sich darauf spezialisiert, Hochleistungsmotoren für Dragster und Traktoren zu bauen. Die dicken us-amerikanischen V8-Motoren lieferten dafür lediglich die Basis. ( Weiterlesen: Motor von GMHütter Traktor kaputt)

Inzwischen keimt Hoffnung

Aus? Schluss? Vorbei? Inzwischen keimt wieder Hoffnung, denn auch die Fans machen dem Team Mut. „Ihr gehört auf die Bahn“, heißt es in sozialen Netzwerken und „Wir unterstützen euch“. Eine Spendenaktion lief an, die inzwischen immerhin 1700 Euro gebracht hat. Und auch Fahrerkollegen aus dem In- und Ausland boten Motorteile zu günstigen Preisen an. Sogar der Sieger der 2,5-Tonnen-Klasse meldete sich bei seinem Konkurrenten. „Ein schönes Gefühl“, sagen Frank und Anke Bartholomé.

Inzwischen hat das Team eine Idee, wie es weitergehen könnte. Ermutigt durch die Spendenaktion will Bartholomé seinen Trecker wieder instand setzen. Der Plan: Der Minipuller, mit dem Anke Bartholomé sich in Füchtorf in ihrer Klasse den dritten Platz holte, soll verkauft werden. Und zwar als Ganzes. Die Einnahmen gehen in den Neuaufbau.

Umbauaufwand

Frank Bartholomé hatte den Trecker, den ebenfalls einen Keith-Black-Motor antreibt, ursprünglich nur wegen des Motors gekauft. Die Idee war, das Chassis zu verkaufen und den Motor von den Einnahmen für den großen Trecker anzupassen. Denn der Umbau des Treibwerks würde rund 15000 Euro kosten, da es in etlichen Details von dem beim großen Trecker abweicht. „Teile wie Pleuelstangen, Kolben, Dichtungen, Nockenwelle oder die Ölpumpe hätte neu angeschafft werden müssen“, so der GMHütter. Ersatz wäre also da, das Problem: Da sich für ein motorloses Chassis bislang kein ernsthafter Interessent gefunden hat, wäre der Umbau des Motors vom Minipuller auf den großen Trecker fast genauso teuer, wie den gesprengten Motor des großen Le Coiffeur wieder neu aufzubauen, ohne dass dem entsprechende Einnahmen gegenüber ständen.

Der erste Frust scheint jedenfalls verflogen

Der erste Frust scheint jedenfalls verflogen. „Noch ist nichts verloren“, hat Frank Bartholomé inzwischen wieder Hoffnung. Der Auftakt der deutschen Meisterschaft in Füchtorf sei schon öfter ein Fiasko gewesen. Mal sei die Hinterachse gebrochen, mal die Vorderachse, auch den ganzen Fahrerkäfig habe es vor Jahren auf der Bahn schon mal zerrissen. „Die Hände in den Schoß legen war noch nie unser Ding“, so Bartholomé. Bisher habe sich das Team nach den Pannen in Füchtorf jedes Mal wieder berappelt. „Auch wenn der Schaden zugegeben noch nie so groß war.“

Die nächsten beiden Meisterschaftsläufe in Haßmoor am 21. Mai und Grimmen am 23. Juni wird Bartholomé mit dem alten Le Coiffeur mit den Rolls Royce Griffon-Motoren fahren, den er vor zwei Jahren an das Team „No fear“ verkauft hat. Fahrer Benjamin Frahm habe das angeboten, da er selbst keine Zeit hat. Anke Bartholomè wird die Meisterschaft mit dem Minipuller fahren, solange er noch da ist. „Wir müssen ja zeigen, was er kann“, schmunzelt sie – schließlich sind vordere Plätze die beste Werbung.

Wer sich an der Spendenaktion beteiligen will, kann das per Paypal (le-coiffeur@gmx.net) oder per Überweisung bei der Sparkasse Osnabrück (DE55 2655 0105 1551 6198 34) tun. Private Spender könnte sich später vielleicht mit ihrem Namen auf dem neuen Motorblock wiederfinden, überlegt das Team.

Füchtorf Fluch

Und noch etwas treibt Bartholomé um: Vielleicht sollte er in Füchtorf einfach nicht mehr starten und zukünftig erst beim zweiten Lauf in die Meisterschaft einsteigen. Denn über der Arena scheint ein Fluch zu hängen. „Ich setze mich nächstes ins VIP-Zelt und schaue mir das ganze bei einem Glas Bier an“, sagt Frank Bartholomé lachend. Ernst gemeint ist das natürlich nicht. ( Weiterlesen: Am Wochenende tritt das Team Bartholomé beim Tractorpulling in Füchtorf an)