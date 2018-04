Georgsmarienhütte. Am Vortag des 1. Mai leisteten die Männer vom Bauhof ganze Arbeit. Schon in aller Frühe, bevor die Parkplätze durch Autos belegt waren, stellten sie am Ramat-Hasharon-Platz und auf dem Roten Platz jeweils einen Maibaum auf.

Die Idee des Maibaum-Aufstellens in Oesede stammt von der Citygemeinschaft , die mit dem traditionellen Frühlingssymbol alljährlich auf das bevorstehende Cityfest hinweist, das immer am ersten Sonntag des Wonnemonats, diesmal also am 6. Mai, gefeiert wird.

Bürgermeister Ansgar Pohlmann betonte, dass der „Ortsmaibaum“ seit dem 19. Jahrhundert zunehmend zum Zeichen gewachsenen Selbstbewusstseins selbstständiger Gemeinden geworden sei – in dieser Funktion nehme er die beiden mit bunten Flatterbändern geschmückten Maibäume als deutliches Ausrufezeichen für Georgsmarienhütte als starken Einkaufsort wahr.

„Wir haben die Vorbereitungen für ein familienfreundliches Cityfest weitgehend abgeschlossen“, ergänzte Karin Kemper als Vorsitzende der Citygemeinschaft Oesede. Mit unterhaltsamen Events wolle man den Kunden zudem anregende und entspannte Momente bieten, wenn am Sonntagnachmittag zwischen 13 und 18 Uhr die Oeseder Geschäfte öffnen.

Die frühlingshaft mit Maibäumen, Birken und Blumen geschmückte und für den Autoverkehr gesperrte Oeseder Straße wird zur Show- und Aktionsbühne. Musiker, Artisten und Besucher können unbeschwert unter freiem Himmel feiern. Getränke- und Speisenangebote sowie zahlreiche zusätzliche Sitzgelegenheiten sollen den Aufenthalt besonders angenehm machen und Musiker wie die niederländische Spaßkapelle „De Utlopers“ oder die vierköpfige Band „The Speedos“ wollen lautstark und witzig das Publikum in ihren Bann ziehen. Für Kinder gibt es Mitmachangebote wie den artistischen Kaosclown, Kinderschminken, Karussell, Hüpfburgen und „Schauläufer“ wie das Stadtmaskottchen Leo, Stadtwerke-Maskottchen Palu, Laga Blumenmädchen RosaLotta sowie den zauberhaften Stelzen-Walk-Act Fleuri & Tromp.

Ein weiterer Höhepunkt werde die von ortsansässigen Mode- und Schuhgeschäften selbst bestückte Modenschau am Nachmittag um 15 Uhr. Auch ihre beiden Enkel Ian und Rafael sind als Kindermodels an dem Schaulauf beteiligt. „Wir zeigen die neuesten Modetrends auf dem Laufsteg und in den Geschäften.“