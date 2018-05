Georgsmarienhütte. Zum fünften Mal findet das bunte Festival Holi Farbrausch am Samstag, 7. Juli, auf dem Gelände Im Spell in Georgsmarienhütte statt. Neben der Farbenpracht wird es wieder ein reichhaltiges Aufgebot an DJs geben.

Das Prozedere dürfte mittlerweile bekannt sein: Es wird bis Null heruntergezählt, dann werfen die Festival-Besucher die bunten Farbbeutel in die Luft. Dieses Ritual geht auf einen indischen Brauch zurück, mit dem der Frühling begrüßt wird. In Georgsmarienhütte fällt der Holi Farbrausch in die Sommerferien. Wie in jedem Jahr stehen auch dieses Mal einige DJs parat, um den Farbrausch mit Techno und House anzuheizen. Mit dabei sind unter anderen die Teams Gestört aber geil, Adaptiv, Kenlo & Scaffa sowie Steve Norton und Noel Holler. Weitere DJs sollen noch bekannt gegeben werden.

Der Holi Farbrausch auf dem Gelände Im Spell in Georgsmarienhütte findet am Samstag, 7. Juli, in der Zeit von 12 bis 22 Uhr statt.

Eintritt: 19,99 bis 49,99 Euro

Karten erhältlich unter www.deinticket.de.