Georgsmarienhütte. Die Narren in Georgsmarienhütte feiern mit einem eigenen Umzug Karneval – und zwar am Hüttensonntag, 23. Februar 2020, im Oeseder Zentrum. Hier kommen Informationen zur Route und zu den Straßensperrungen.

Hüttensonntag 2020: Route

Der Hüttensonntag startet am Sonntag, 23. Februar, um 12 Uhr mit dem Karnevalsmarkt auf dem Rathausplatz. Um 15 Uhr beginnt der Karnevalsumzug. Die Route führt nach Angaben der Stadt auch dieses Jahr von der Straße „Im Spell“ über die „Glückaufstraße“ und die „Graf-Stauffenberg-Straße“ bis zur „Oeseder Straße“.

Hüttensonntag 2020 Route:

Besucher können sich außerdem auf eine Karnevalsparty mit Schwerpunkt auf Familien- und Kinderunterhaltung im Festzelt auf dem Parkplatz hinter dem Rathaus freuen. Im Anschluss an den Karnevalsumzug gibt es eine Party mit „DJ Schrotti“.

Hüttensonntag 2020: Straßensperrungen

Wie die Stadt mitteilt, wird bereits am Mittwoch, 19. Februar, ab circa 18 Uhr ein Teil der Rathausparkplatzfläche gesperrt, da auf dieser Fläche das Festzelt für die Karnevalsparty am Sonntag aufgebaut wird. Für Anlieger bleibt die Durchfahrt frei. Die Sperrung der Parkfläche wird am Montag, 24. Februar, gegen 12 Uhr wieder aufgehoben.

Weiterhin wird die Straße „Im Spell“ am Sonntag, 23. Februar 2020, vom Stadtring bis zur Schoonebeekstraße in der Zeit von 14 bis 15 Uhr gesperrt. Bereits ab 13.15 Uhr bis etwa 17.30 Uhr sind die Oeseder Straße, die Schoonebeekstraße und die Graf-Stauffenberg-Straße gesperrt. In der Graf-Stauffenberg-Straße besteht darüber hinaus ein absolutes Halteverbot. Während des Umzuges sind auch der Kreuzungsbereich Oeseder Straße/ Glückaufstraße und die Wellendorfer Straße zeitweise gesperrt. Die konkrete Verkehrsregelung in dieser Zeit wird durch die Polizei erfolgen.

Hüttensonntag 2020: Parkplätze

Nach Angaben der Stadt können die Parkplätze im Zentrum mit Ausnahme der abgesperrten Fläche jederzeit angefahren werden. Besucher des Hüttensonntages werden dringend gebeten, nicht in der Oeseder Straße zu parken und vorrangig öffentliche Verkehrsmittel zu benutzen.

Hüttensonntag 2020: Anmeldung

Anmeldungen zum Karnevalsumzug werden noch entgegengenommen. Alle Informationen dazu unter 05401/ 850 – 115 oder unter heike.konerding@georgsmarienhuette.de. Die Teilnahme am Umzug ist kostenlos.

Quelle: Stadt Georgsmarienhütte