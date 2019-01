zud/pm Georgsmarienhütte. Die Narren in Georgsmarienhütte feiern mit einem eigenen Umzug Karneval – und zwar am Hüttensonntag, 3. März 2019, im Oeseder Zentrum. Hier kommen Informationen zum Termin und zur Route.

Der Straßenkarneval in Georgsmarienhütte wird dieses Jahr 40 Jahre alt.

Wie die Stadt Georgsmarienhütte mitteilt, beginnen aus diesem Grund die Karnevals-Feierlichkeiten bereits am Freitag, 1. März 2019, mit einer Jubiläumsveranstaltung im Festzelt auf dem Parkplatz hinter dem Rathaus. Die Feier beginnt um 19.33 Uhr. Karten gibt es im Vorverkauf für 13 Euro (an der Abendkasse für 16 Euro) und sind bei Schreibwaren Fröse sowie beim Blumenhändler „Petite Fleur“ erhältlich.

Hütten-Sause am Samstag 2019

Die Hütten-Sause steigt am Samstag, 2. März 2019, um 20 Uhr im beheizten Zelt hinter dem Rathaus. Karnevalsfreunde können dann mit der Showdisco Starlight in Tour feiern. Die Eintrittskarten sind für acht Euro an der Abendkasse erhältlich.

Hüttensonntag 2019 in Georgsmarienhütte

Der Hüttensonntag startet am Sonntag, 3. März 2019, um 12 Uhr mit dem Karnevalsmarkt auf dem Rathausplatz. Um 15 Uhr beginnt dann der Karnevalsumzug. Die Route führt nach Angaben der Stadt auch dieses Jahr von der Straße „Im Spell“ über die „Glückaufstraße“, der „Graf-Stauffenberg-Straße“ bis zur „Oeseder Straße“.

Hüttensonntag 2019 Route:

Für den Karnevalsumzug können sich Vereine, Verbände, Musikkapellen und andere Gruppen – und zwar als Fußgruppen und auch als Gruppen mit einem bunten Wagen anmelden. Die Teilnahme ist kostenlos. Anmeldungen nimmt die Stadt Georgsmarienhütte entgegen. Weitere Informationen dazu gibt es beim städtischen Kulturbüro unter der Telefonnummer 05401/850116 oder runter heike.konerding@georgsmarienhuette.de

