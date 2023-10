Die L67 gleicht einer Buckelpiste, ein Schlagloch nach dem nächsten reiht sich aneinander. Mittlerweile ist die Straße in einem solchen schlechten Zustand, dass das Tempo von 70 auf 50 reduziert wurde. Ab dem 16. Oktober 2023 saniert die Firma Bunte aus Papenburg einen 2,8 Kilometer langen Teil der Landesstraße für 2,5 Millionen Euro - und zwar unter Vollsperrung.

Die gesamte L67 zwischen Dalum und B70 ist in keinem guten Zustand. Sie kann aber nur abschnittsweise saniert werden

Die offizielle Umleitungsstrecke führt über Wachendorf und Altenlingen. Doch Erfahrungen bei der jüngsten Baustelle an der Ortsdurchfahrt in Dalum haben gezeigt, dass viele Autofahrer Schleichwege nutzen, um schneller an ihr Ziel zu gelangen. Genau dafür sind die Wirtschaftswege entlang der L67 aber nicht geeignet.

Wirtschaftswege werden komplett geschlossen

„Die Wege wurden begutachtet und bei den Witterungsverhältnissen zu dieser Jahreszeit können sie den Verkehr nicht aufnehmen“, schilderte Bürgermeister Helmut Höke in der jüngsten Gemeinderatsitzung das, was ihm die Landesbaubehörde mitgeteilt hat. Die Wege so auszubauen, dass sie genutzt werden können, kostet pro Kilometer etwa 35.000 Euro, sagte Höke. Bei der rund drei Kilometer langen Strecke seien das Kosten von mehr als 100.000 Euro.

Deswegen werden die Wirtschaftswege, beispielsweise die Geester Straße und Gusbergstraße, während der Bauarbeiten zwischen dem Dalumer Kreisel und der Varloher Straße bis Mitte Dezember 2023 für den Verkehr geschlossen. Anschließend gibt es eine Winterpause, bevor die Arbeiten im Frühjahr 2024 weitergehen und Ende Juni 2024 abgeschlossen sein sollen.

Gemeinde spricht von 40 Busfahrten pro Tag

Doch der Plan hat einen Haken: den Schülerverkehr. Denn eine Lösung, wie Schüler nach den Herbstferien bis Mitte Dezember mit den Bussen zu den Schulen gebracht werden können, gibt es trotz nahender Bauarbeiten noch nicht. Die Idee, eine mobile Schranke an den Wirtschaftswegen zu errichten, damit zumindest Busse und landwirtschaftlicher Verkehr die Wege nutzen können, wurden von der Landesbaubehörde verworfen, schilderte Höke das Dilemma.

Der Zustand der L67 zwischen Dalum und der B70 ist schlecht.

Damit wollte sich Dieter Rothlübbers nicht abfinden und forderte im Namen der CDU, dass eine mobile Schrankenlösung seitens der Landesbehörde erneut geprüft wird. Er betonte:

„Die Schüler müssen sicher befördert werden.“ Dieter Rothlübbers CDU-Politiker

Bei fünf bis sechs Busfahrten pro Tag könnte sichergestellt werden, dass sich die Busse auf den schmalen Wirtschaftswegen nicht begegnen.

Wie gelangen die Rettungsfahrzeuge nach Geeste?

Dem widersprach in Teilen Britta Düthmann, Leiterin des Fachbereichs Planen und Bauen bei der Gemeinde: „Es sind 40 Fahrten pro Tag aus unterschiedlichen Richtungen.“ Zum Hinweis von Ulrich Struck (Bündnis 90/Die Grünen) dass nicht nur Busse sondern vor allem Rettungsfahrzeuge auf schnellstem Weg in die Gemeinde gelangen müssen, betonte Düthmann, dass diese Fahrzeuge - bis auf die Zeit des Asphalteinbaus - die Baustelle immer queren können.

Helmut Höke ist Bürgermeister der Gemeinde Geeste.

Bürgermeister Höke sprach sich ebenfalls für die Schrankenlösung aus und bezeichnete sie als Königsweg. Rothlübbers forderte, dass die Gemeinde notfalls selbst Geld in die Hand nimmt, auch wenn es sich um eine Baustelle des Landes handelt. „Es kann nicht sein, dass es an 5000 oder 10.000 Euro scheitert. Wir haben die Verantwortung für die Kinder.“

Landesbaubehörde ist nicht gegen eine Ampellösung

Helmut Höke sicherte zu, erneut das Gespräch mit dem Landkreis sowie der Landesbaubehörde zu suchen und dort das Thema Kostenteilung anzusprechen. Ein Spiel mit der Zeit. Darauf machte Veronika Peters von der SPD aufmerksam.

„ Die Bauarbeiten beginnen nicht in ein paar Wochen, sondern in wenigen Tagen.“ Veronica Peters SPD-Politikerin

Genau das ist das Problem - und nicht die Kosten, sagt Tim Boelmann, Sprecher des Geschäftsbereichs Lingen der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr, auf Nachfrage. Die Behörde ist nicht gegen eine „Schrankenlösung“, betont er. Es wurden kurzfristig mobile und stationäre Schrankenanlagen samt Betonfuß angefragt.

Das Problem: In beiden Fällen hätten die Lieferzeiten sechs bis zwölf Wochen betragen und mit Blick auf den geplanten Bauablauf sei dies nicht akzeptabel. „Zudem konnte uns eine fristgerechte Lieferung nicht garantiert werden.“

Umleitung über Wachendorf und Altenlingen

Die Folge ist nun ohne diese „Schrankenlösung“, dass der Busverkehr wie auch der andere Verkehr eine Umleitungsstrecke nutzen muss. Die Umleitungsstrecke in Richtung Dalum ist ausgeschildert und führt von der Bundesstraße 70 über die Meppener Straße bis Altenlingen. Von dort aus geht es weiter über die Landesstraße 48 (Dalumer Straße) nach Wachendorf und weiter bis Dalum (Lingener Straße). Die Umleitung gilt auch in umgekehrter Fahrtrichtung.