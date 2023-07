Neuerdings kann die Straße Am Neerhauk wieder von Anwohnern von beiden Seiten befahren werden. Foto: Julia Mausch up-down up-down Ärger wegen XXL-Baustelle Verkehrschaos in Dalum: Änderung an der Straße „Am Neerhauk“? Von Julia Mausch | 02.07.2023, 14:17 Uhr

Nachdem Anwohner der Straße Am Neerhauk ihrem Ärger über die XXL-Baustelle in Geeste-Dalum Luft gemacht haben, könnte sich an der Straße erneut was verändern.