Freut sich über seinen neuen Laden in Osterbrock: Wolfgang „Wölfi“ Benkert. FOTO: Harry de Winter Eröffnung am Wochenende Wölfi zieht mit seinem Trödelladen von Meppen nach Osterbrock Von Harry de Winter | 16.06.2022, 17:12 Uhr

Jahrelang betrieb Wolfgang „Wölfi“ Benkert einen Trödelladen in Meppen, doch er musste umziehen. Nun ist er in neuen Räumen in Geeste-Osterbrock mit seinem Laden zu finden.