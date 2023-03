Auf diesem Spielplatz in Geeste-Dalum ist eine damals 19-Jährige mit einem Messer schwer verletzt worden. Vor dem Landgericht Osnabrück findet die Verhandlung statt. Foto: NWM-TV up-down up-down Lebensbedrohliche Verletzungen Messerangriff in Geeste-Dalum: Daran erinnern sich die Retter noch Von Robert Schäfer | 29.03.2023, 13:40 Uhr

Vor dem Landgericht Osnabrück wurde der Prozess um den Messerangriffs auf eine junge Frau in Geeste-Dalum fortgesetzt. Mittlerweile geht es vor Gericht um die Frage, was genau sich an jenem verhängnisvollen Abend auf dem Sandhügel und dem Spielturm der Grundschule zugetragen hat.