Am Montag kam es gegen 3 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf dem Wietmarscher Damm zwischen Dalum und Wietmarschen. Zuvor war ein 62-jähriger LKW-Fahrer in einem Putentransporter in Richtung Dalum unterwegs gewesen.

LKW-Anhänger ragte auf die Gegenfahrbahn

Als dieser nach rechts abbiegen wollte, schwenkte der Anhänger des Gespanns für kurze Zeit in den Gegenverkehr. In diesem Moment kam dem LKW eine 31-jährige Frau in ihrem dunkelblauen Volkswagen entgegen. Sie konnte nicht mehr ausweichen, krachte unter das Heck des Tiertransporters und wurde in ihrem Auto eingeklemmt.

Aufgrund der Größe des Gespanns nahm der LKW kurzzeitig beide Spuren der Straße ein, während der Fahrer nach rechts abbiegen wollte.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr befreiten die Autofahrerin, indem sie unter anderem die Fahrertür des zerquetschten Wagens herausschnitten. Die 31-Jährige wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Der LKW-Fahrer blieb unverletzt.

Zur Zeit des Unfalls befanden sich keine Tiere auf dem Anhänger.