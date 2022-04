Dem trägt auch gleich die erste Ausstellung Rechnung, die ab dem kommenden Dienstag in Halle eins des Museums zu sehen ist: „Kulturlandschaftsmerkmale und Spuren der Industriekultur im Bourtanger Moor.“ In einem Forschungsprojekt hatten Mitarbeiter des Museums Spuren menschlichen Wirkens im Moor gesucht und beschrieben — vom Grenzstein, über den Handtorfstich bis zur Schaftrift. Die Bedeutung dieser Kulturlandschaftsmerkmale ist den Menschen oft nicht mehr bekannt und wird deshalb in der Ausstellung und in einem Katalog erklärt.