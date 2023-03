In Geeste hat sich ein tödlicher Verkehrsunfall ereignet. Symbolfoto: David Inderlied/dpa up-down up-down Tödlicher Unfall im Emsland Auto prallt in Geeste gegen Baum - Fahrer tot Von Wilfried Roggendorf | 20.03.2023, 15:58 Uhr

In Geeste hat sich am Montagnachmittag ein tödlicher Verkehrsunfall ereignet. Nach Angaben der Polizei kam es gegen 15.10 Uhr zu dem Unfall. Die Biener Straße in Geeste ist voll gesperrt.