Rainer Korte will Bäume schützen Tiny-Houses in Geeste: Ein Leben auf 40 Quadratmetern im Wald Von Julia Mausch | 18.10.2023, 16:42 Uhr Auf diesem Grundstück in Groß Hesepe sollen Tiny-Houses entstehen. Foto: Julia Mausch

Das Grundstück von Reiner Korte liegt idyllisch in einem Wald. 1,6 Hektar ist es groß - sogar ein See ist in der Nähe. Ein Traumgrundstück in Groß Hesepe, das er nun in Teilen verkauft - und zwar nur an Tiny-Houses-Besitzer.