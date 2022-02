In der Gemeinde Geeste findet die nächste größere Impfaktion statt. (Symbolfoto) FOTO: imago images/Wolfgang Maria Weber Weitere Aktion in Groß Hesepe Temporäre Corona-Impfstation eröffnet am 21. Februar bei Geeste Von Kristina Müller | 18.02.2022, 18:12 Uhr

Nachdem die Impfstation am Freitag in Salzbergen schließt, öffnet von Montag, 21. Februar, bis Freitag, 25. Februar, in Osterbrock in der Gemeinde Geeste die nächste temporäre Impfstation des DRK-Kreisverbandes Emsland.