Prof. Dr. Heinz Wübbelmann und Dipl.-Ing. Hillrich Smit-Philipp betreuten die Studenten, die sich im vierten Semester ihres Studienganges der „Angewandten Geodäsie“ der Abteilung Bauingenieurwesen befinden. In einem Pressegespräch erläuterten die Dozenten, dass es sich um ein lasergestütztes Messverfahren handele, das topografische Aufnahmen des Moorgeländes liefere.

Museumsleiter Dr. Michael Haverkamp beschrieb die museumspädagogische Bedeutung der Vermessung. Es handele sich um den Teil des Naturschutzgebietes Geestmoor in der Nähe des Moormuseum. Dieses Teilstück ist abgetorft und zur Wiedervernässung vorbereitet. „Hier soll sich in Zukunft wieder eine Moorlandschaft entwickeln, die forschend begleitet wird“, so Haverkamp. Die Nutzung des renaturierten Moores im Rahmen der Pädagogik und Forschung werde ermöglicht, weil die Staatliche Moorverwaltung sowie die Untere Naturschutzbehörde dem Projekt zugestimmt haben und das Moormuseum einen Nutzungsvertrag abgeschlossen hat.

Mithilfe der Vergleichsdaten, die von den Studenten an rund 4000 Messpunkten ermittelt werden, kann die Renaturierung des Moores anhand der vernetzten Mess- und Wetterdaten ausgewertet werden. In mehreren ein Quadratmeter großen Arealen wird langfristig beobachtet, wie sich das Pflanzenwachstum auf der Fläche verhält, ob sich Torfmoose oder Heiden ansiedeln oder ob eine Fläche nass oder trocken ist. Diese Daten sind für das Museum in seiner Projektarbeit mit Schulen und Universitäten wichtig.

Alle Forschungsprojekte, so bekundet Haverkamp, benötigen eine geologische Grunddatenbasis. Dokumentiert werden die Ausdehnung des Gebietes, die Vegetationsgrenzen sowie die Höhenlagen. Die Oldenburger Studenten halten auch die Vegetationsformen wie Bäume, Strauchbewuchs oder freie Fläche fest und erstellen daraus eine Karte.