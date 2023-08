Autofahrer sollten an diesem Mittwoch auf der B70 zwischen Lingen und Meppen Geduld mitbringen. Seit etwa 9 Uhr wird der Verkehr an der Kreuzung B70/Osterbrocker Straße am Speicherbecken Geeste durch eine Baustellenampel geleitet. Scheinbar werden dort Straßenarbeiten durchgeführt, für die auch die eigentliche Ampelanlage der Kreuzung abgeschaltet werden musste.

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Externen Inhalt laden Mit Aktivierung der Checkbox erklären Sie sich damit einverstanden, dass Inhalte eines externen Anbieters geladen werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzhinweisen An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden.

Um was für Arbeiten es sich genau handelt, konnten weder die Polizei noch die Gemeinde Geeste beantworten. Auch das niedersächsische Landesamt für Straßenbau und Verkehr konnte keine Auskunft geben, woran dort gearbeitet wird oder wie lange die Baustellenampel dort stehen bleibt. Autofahrer müssen sich also gedulden oder einen Umweg fahren.

Weitere Informationen folgen.