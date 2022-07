„Das Lied ist Deutsch, nur der Refrain ist Englisch. Es ist schon ein echter Schlager“, stellt Menke die Richtung klar, in die sie musikalisch gehen will. Doch wie ist die Emsländerin, die 18 Jahre lang in einer Stimmungsband gesungen hat, zu dieser Single-Veröffentlichung gekommen? „Das war wie alles in meinem Leben ein großer Zufall“, beschreibt sie lachend. Begonnen habe es eigentlich mit einem Artikel in der Meppener Tagespost über die Ambitionen der Schlagersängerin: Ein Ehepaar, das eine große regionale Schlagernacht organisiert, bekundete nach der Veröffentlichung des Textes Interesse und kam zu einem von Menkes ersten Konzerten in Groß Hesepe. „Über den Sommer waren die beiden auf fast allen Konzerten, und es hat sich eine richtige Freundschaft entwickelt“, so die Sängerin.