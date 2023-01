Gebrauchtes, Dekoration, Geschirr und Bücher gibt es in der Dütt un Datt-Hütte der Familie Lammers in Geeste. Foto: Jana Probst up-down up-down Gebraucht und kostenlos Secondhand-Hütte in Geeste: Beim Erdenhof Lammers gibt es Dütt un Datt Von Jana Probst | 14.01.2023, 09:59 Uhr

Ein kleines Häusschen zum Stöbern, rund um die Uhr geöffnet und völlig kostenlos: Auf dem Erdenhof Lammers in Geeste bekommen Besucher in der Dütt un Datt-Hütte gebrauchte Haushaltswaren und Dekoration. Was dort gerade in den Regalen steht, wissen die Betreiberinnen manchmal selbst nicht.