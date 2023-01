Der silberfarbene Kleinwagen prallte frontal gegen einen Baum. Foto: Marco Schlösser up-down up-down 84-Jähriger schwer verletzt Schwerer Unfall auf Meppener Straße in Klein Hesepe Von Daniel Gonzalez-Tepper | 02.01.2023, 14:11 Uhr | Update vor 1 Std.

Auf der Meppener Straße in Klein Hesepe in der Gemeinde Geeste hat sich am Montagmittag ein schwerer Unfall ereignet. Ein 84-Jähriger wurde dabei schwer verletzt.