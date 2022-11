Eigentlich sollte am Donnerstag die Sauna im sanierten Hallenbad in Dalum wieder öffnen. Ein technischer Defekt verhinderte dies. Foto: Harry de Winter up-down up-down Kurzschluss bei Inbetriebnahme Sauna im sanierten Hallenbad in Geeste-Dalum defekt und | 17.11.2022, 14:36 Uhr | Update vor 28 Min. Von Harry de Winter Daniel Gonzalez-Tepper | 17.11.2022, 14:36 Uhr | Update vor 28 Min.

In dem frisch sanierten Hallenbad in Geeste-Dalum sollte am Donnerstag die Sauna wieder aufmachen. Ein Kurzschluss verhinderte dies.