Protestaktion am Camp Flüchtlinge beklagen Bedingungen Von Heiner Beinke | 24.02.2011, 17:12 Uhr

Neuer Name, alte Probleme: Einwohner der Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber in Hesepe haben am Mittwoch gegen die dort herrschenden Bedingungen protestiert.