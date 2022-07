Gezielt auf Pedelecs hatten es Diebe in Geeste abgesehen. (Symbolbild) FOTO: imago/Gerhard Leber up-down up-down In der Nacht zu Montag Pedelecs im Wert von 30.000 Euro in Geeste gestohlen Von Daniel Gonzalez-Tepper | 12.07.2022, 08:46 Uhr

Sechs Pedelecs an drei verschiedenen Stellen in der Gemeinde Geeste haben bisher unbekannte Täter in der Nacht zu Montag, 11. Juli, gestohlen. Die Polizei sucht Zeugen.