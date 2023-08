Verkehrsteilnehmer, Geschäftsleute und Anwohner in Dalum dürften aufatmen. Denn damit sind auch sämtliche Umleitungsstrecken im Zusammenhang mit der monatelang gesperrten Ortsdurchfahrt in dem Ortsteil der Gemeinde Geeste Geschichte.

„Die Sperrung der Ortsdurchfahrt hat uns alle viel Kraft gekostet“ Helmut Höke Bürgermeister

Bürgermeister Helmut Höke macht aus den Unannehmlichkeiten während der Bauphase keinen Hehl. „Die Sperrung der Ortsdurchfahrt hat uns alle viel Kraft gekostet“, erklärt Höke in einer Pressemitteilung. „Vor allem die Gewerbetreibenden und die Anlieger an den Umleitungsstrecken waren stark betroffen. Dennoch war die Sanierung der Meppener Straße notwendig.“ Und umso erfreulicher sei das Ergebnis, so der Bürgermeister.

Nun müssen auch die Umleitungsstrecken saniert werden

Auch Britta Düthmann, Fachbereichsleiterin Planen und Bauen, zeigt sich zufrieden: Die Mitarbeiter der mit der Sanierung beauftragten Firma Dallmann hätten gute Arbeit geleistet. „Bis zur Freigabe werden aktuell noch Restarbeiten umgesetzt, daran schließt sich die endgültige Abnahme an.“

Für die geplanten Instandsetzungen der Umleitungsstrecken gibt es nach Angaben der Gemeinde indes noch keinen detaillierten Zeitplan. Die Arbeiten seien im September geplant, aber vom Wetter abhängig. Im Bereich der Umleitungsstrecken Eschstraße sowie Busackerweg/Am Neerhauk beispielsweise haben die Seitenräume durch das erhöhte Verkehrsaufkommen und den Dauerregen zum Teil stark gelitten.

Durchfahrt ist seit dem 20. Februar gesperrt

Mit der Freigabe der Ortsdurchfahrt, die vor der Sanierung einer Buckelpiste glich, endet ein Großbauprojekt der Gemeinde Geeste. Die Hauptverkehrsstraße ist seit dem 20. Februar gesperrt. Die Kommune war nach eigenen Angaben in Abstimmung mit der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr Bauherrin.

Erleichterung über das Ende der monatelangen XXL-Baustelle dürfte aber nicht nur bei der Verwaltung herrschen. Zwischenzeitlich war es zu Verzögerungen gekommen. Zeitweise lagen die Nerven bei vielen Dalumern blank. Zahlreiche Autofahrer nutzten nicht die offiziellen Umleitungsstrecken, sondern Schleichwege. Mehrere Tage konnten viele Geschäfte auf der nördlichen Seite der Meppener Straße nicht angefahren werden.

Sanierung kostet 2,2 Millionen Euro

Vor zwei Wochen dann war die Ortsdurchfahrt dank zusätzlichen Personaleinsatzes der Firma Dallmann zumindest auf einem Teilstück halbseitig geöffnet worden.

Die Sanierung der Ortsdurchfahrt in mehreren Abschnitten ist mit rund 2,2 Millionen Euro das größte und teuerste Projekt der Gemeinde in diesem Jahr.