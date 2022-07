Nicole Hengstmann leitet bei Neptune Energy ein Team aus Männern. So hat sie am Standort Bramberge ein 15-Millionen-Euro-Projekt umgesetzt. FOTO: Jana Probst up-down up-down Logo NEO „Es herrscht ein rauerer Ton“ Projektleiterin mit 27: Wie Nicole Hengstmann sich unter Männern behauptet Von Jana Probst | 06.07.2022, 08:12 Uhr

In technischen Berufen sind Frauen noch in der Unterzahl. Nicole Hengstmann leitet bei einem Millionen-Projekt für Neptune Energy in Geeste ein Team aus Männern. Wieso sie das nie gestört hat und welche Tipps sie technikaffinen Frauen gibt.