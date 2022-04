Am Standort Bramberge in der Gemeinde Geeste hat Neptune Energy kräftigt investiert. FOTO: Neptune Energy Anlage wird kleiner, aber moderner Erdölförderung in Geeste: Neptune Energy investiert 15 Millionen Euro Von Jana Probst | 29.04.2022, 13:20 Uhr

In den vergangenen zwei Jahren hat die Betreiberfirma Neptune Energy ihren Standort am Erdölfeld in Bramberge in der Gemeinde Geeste für 15 Millionen Euro modernisiert. In Zeiten steigender Energiepreise stellt sich die Frage: Wie lange kann dort noch gefördert werden?