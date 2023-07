Zu jeder Zeit Pizza: Die gibt es bei den Pizzaautomaten von Armin Heyen Foto: Kristina Roispich up-down up-down Nach Papenburg und Rhede Nach vier Minuten fertig: In Geeste gibt es einen Pizza-Automaten Von Thea Esders | 20.07.2023, 12:10 Uhr

Fleisch oder Eier frisch aus dem Automaten sind hoch in Kurs. Doch seit Anfang des Jahres 2023 gibt es auch den Pizza-Automaten. An immer mehr Standorten im Emsland kann man sie finden, nun auch in Geeste.