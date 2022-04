Die Marokkanerin Abicha Ouhbout und die Finnin Lea von Trechten bilden den Kopf einer starken Frauengruppe , die sich für mehr Gemeinschaft einsetzten. Das erste Treffen fand im Januar letzten Jahres statt. Von Trechten sei damals aufgefallen, wie viele ausländische Frauen in Geeste wohnen. Mutig sprach sie gemeinsam mit Ouhbout Familien an. Sie organisierten Treffen zum Kochen, Nähen oder für Radtouren. Aus einem netten Austausch unter den Frauen entstand langsam viel mehr. Es geht um Gemeinschaft. Barrieren und Hemmschwellen sollen abgebaut werden. Integration wird hier gelebt und Vorurteile werden plötzlich in ein anderes Licht gerückt.

„Man sollte sich auch mal die Mühe machen und hinter das Kopftuch schauen“, so die Marokkanerin. Auch sie hatte es am Anfang nicht leicht in Deutschland. Dies lag aber nicht nur an der Sprache. Es fehlte an sozialen Kontakten auch zu anderen Immigranten. Heute hilft sie gemeinsam mit ihrer finnischen Kollegin Familien, die geflüchtet sind und in ärmlichen Verhältnissen in der Gemeinde Geeste leben. Sie suchen den Kontakt zu den Familien, vermitteln Möbel, suchen Wohnungen und haben ein offenes Ohr. Die beiden Frauen machen dies mit einem außergewöhnlichen Engagement. Ihr Ehrenamt schafft Gemeinschaft, überwindet Vorurteile und baut Brücken.

Die Leute zusammenbringen und die Barrieren zwischen den verschiedenen Nationalitäten zu minimieren, darum geht es von Trechten. Und in der Tat, auf dem Sommerfest sitzt ein katholischer Pastor neben einem Sänger aus Togo und im arabischen Teezelt ein Marokkaner neben einem emsländischen Landwirt. An diesem Tag gibt es kein Schweinefleisch und keinen Alkohol. In dem großen Hauptzelt sitzen Besucherinnen mal mit, mal ohne Kopftuch, Hellhäutige, neben Dunkelhäutigen. Bei dem Anblick zeigen sich die beiden Frau begeistert. In ihrer Frauengruppe sind viele Marokkaner und Niederländer, aber auch Portugiesen und Brasilianer. Seit ein paar Wochen kümmert sich das Team auch um ein Ehepaar mit vier Kindern, die aus Syrien geflohen sind und nun in Geeste wohnen.

„Wenn sich Frauen zusammentun, dann folgen auch die Männer“, so von Trechten und der Erfolg gibt ihr Recht. Jeden Monat organisieren die beiden Frauen ein Treffen. Sie kochen gemeinsam, machen Fahrradtouren, lernen von Referenten Reiki, Henna Malerei, Fußreflexzonenmassagen und Ähnliches kennen. „Wir basteln, Boulen und diskutieren viel miteinander,“ stellt die Finnin ihre Gruppe vor. „Wir haben einen finnischen Abend mit Lachs grillen am Feuer gemacht und anschließend einen Film über das Land gesehen.“

Doch es gibt auch kritische Stimmen. Die Muslima Ouhbout wird häufig gefragt, wozu sie das alles mache, was das denn bringe. Das Wort Sekte fällte gelegentlich und sie fängt an, von den Erfahrungen in der Gruppe zu berichten. Ganz unverbindlich können Frauen bei ihr anrufen und bei einem Treffen dazu kommen. Es gibt keinen Mitgliedsbeitrag und keine Verpflichtungen. Offenheit, Toleranz und Engagement werden in diesem Kreis gelebt und erlebt.