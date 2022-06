Besuch in der Leitstelle Ems-Vechte: Muriel Kleimann mit ihren Kindern Emil und Lotta neben Leitstellendisponent Martin Köbbemann (Mitte links), Michael Speer, operativer Leiter der Leitstelle (rechts), sowie ihrer Mutter Claudia Schlefenboom (links). FOTO: Leitstelle Ems-Vechte Ungeplante Hausgeburt Meppener Leitstellendisponent wird zum Geburtshelfer am Telefon Von David Hausfeld | 10.06.2022, 14:58 Uhr

Was für eine Nacht: Eine nicht geplante Hausgeburt erlebte nun eine Frau aus Hoogstede. Zum Geburtshelfer am Telefon wurde ein Disponent der Regionalleitstelle in Meppen.