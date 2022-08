Regionale und überregionale Künstler stehen beim Festival „Emsland Rap“ auf der Bühne. Foto: Mara Schönherr up-down up-down Emsland Rap-Festival Live-Musik und Breakdance-Workshop am Speicherbecken Geeste Von Johanna Dust | 31.08.2022, 17:26 Uhr

Das erste Emsland Rap-Festival vor drei Jahren blieb durch die Pandemie bisher das einzige - nun ist eine Neuauflage am Samstag, 3. September, am Speicherbecken in Geeste geplant.