In vier Hochbeeten wurde bei WKT Gemüse angebaut. Foto: Harry de Winter up-down up-down Mitarbeiter bauen eigenes Gemüse an Kunststoffexperten von WKT in Dalum machen „Ackerpause“ Von Harry de Winter | 02.09.2022, 08:16 Uhr

Eine willkommene Abwechslung im Arbeitsalltag hatten nun Mitarbeiter von WKT in Dalum. In Hochbeeten bauten sie ihr eigenes Gemüse an und machten „Ackerpause“.