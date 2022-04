Nach dem Raubüberfall in Geeste-Dalum konnte der Täter der Polizei entkommen. FOTO: Michael Hehmann. Kassiererin mit Waffe bedroht Täter entkommt nach Überfall auf Supermarkt 26.08.2013, 13:47 Uhr

Am Samstagabend kurz vor Ladenschluss hat ein Mann den Coma-Markt an der Meppener Straße in Geeste-Dalum überfallen. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen, an denen mehrere Streifenwagen beteiligt waren, verliefen ergebnislos.