Hightech in seinem Studio bei der Ems-Vechte-Welle in Lingen. Ehrenamtlich wirkt der junge Mann mit der Kurzhaarfrisur dort, hat seit 15 Jahren seine eigene Sendung: Alle 14 Tage präsentiert er dort sein „StarClub Magazin“. Bei dem Lokalradiosender ist Mertineit damals per Zufall gelandet: „Irgendwie war ich plötzlich auf deren Testschleife, als ich die Frequenz eines anderen Radiosenders einstellen wollte.“ Kurz darauf gab es ein Treffen mit dem heutigen Geschäftsführer des Senders. Der war von Mertineits Programmvorschlägen begeistert. Sein „Künstlertreff“ war aus der Taufe gehoben, ging am 25. Oktober 1997 zum ersten Mal auf Sendung – live.