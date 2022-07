„Es wird Zeit so langsam den ersten Dreier einzufahren“, sagte Helmer mit Blick auf die Tabelle, in der der SVD den ersten Abstiegsplatz belegt. Für Dalums Trainer beginnt mit dem Duell gegen den TuS Lingen eine richtungsweisende Phase, die mit dem zweiten Heimspiel in Folge gegen die Weiße-Elf Nordhorn (durch Heimrechttausch) und anschließend auswärts bei Borussia Neuenhaus fortgeführt wird. „Nach den nächsten drei Spielen werden wir sehen, ob wir eher im gesicherten Mittelfeld oder in der unteren Tabellenregion zu Hause sind“, sagte Helmer. Personell hat er bei kaum verletzten Spielern die Qual der Wahl. Auch Routinier Amel Hekalo steht Helmer wieder zur Verfügung. „Durch unsere qualitativ guten Ergänzungsspieler ist unser Spiel sehr variabel. Ich hoffe, dass wir gegen den TuS auch in der Offensive eine stärkere Durchschlagskraft und Effizienz entwickeln können als zuletzt“.