Das frisch sanierte Hallenbad in Dalum kann sich sehen lassen. Foto: Harry de Winter up-down up-down Kritik an Barrierefreiheit Hell, schick und doppelt so teuer: Das sanierte Hallenbad in Geeste-Dalum Von Harry de Winter | 29.10.2022, 08:31 Uhr

Viel länger als gedacht hat es gedauert, und es wurde mehr als doppelt so teuer. Doch es hat sich gelohnt, wenn man einen Blick in das frisch sanierte Hallenbad in Geeste-Dalum wirft.