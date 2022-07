Die Feuerwehr musste zu einem Einsatz in der JVA Groß Hesepe ausrücken. FOTO: Marco Schlösser up-down up-down Großeinsatz der Feuerwehr Häftling steckt in der JVA Groß Hesepe seine Zelle in Brand Von Marco Schlösser | 07.07.2022, 11:22 Uhr

In der Außenstelle Groß Hesepe der JVA Lingen hat ein Häftling am Mittwoch, 6. Juli, in seiner Zelle ein Feuer gelegt.