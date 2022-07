Aber auch für 2013 stehen große Veränderungen auf dem Programm. Mit einer neuen Bauleitplanung, „wurde“, so Leinweber, „erstmalig der Versuch unternommen, die Tierhaltung in der Gemeinde Geeste zu steuern“. Mit Abschluss der Planung habe man jetzt Planungssicherheit geschafft.

Leinweber d gab er zunächst einen Überblick über einige grundlegende Erfolge der Gemeinde im zurückliegenden Jahr. So sei die Dorferneuerung im Ortsteil Geeste „ein gutes Stück vorangekommen“, während in Dalum ein Fernwärmenetz für öffentliche Gebäude errichtet worden sei, das vollständig mit regenerativen Energien betrieben werde. Zudem seinen auf etlichen Gebäuden der Gemeinde Geeste Fotovoltaikanlagen errichtet worden. Auch habe man begonnen, die Straßenbeleuchtung auf die kostengünstigere LED-Technik umzurüsten. Weiter nannte Leinweber die Grundsanierung des zentralen Busbahnhofs für Geeste im Ortsteil Dalum, die Ausstattung der Kreuzung L 67/L 48 mit einer Ampelanlage, die Errichtung einer Kinderkrippe im Ortsteil Osterbrock sowie die dortige Flurbereinigung „Lingen Nord“.

Aktiv im Ehrenamt

Dann standen die vier Ehrenamtlichen Elisabeth Schippritt, Werner Gebbeken, Margitta Krüger und Josef Wulf im Mittelpunkt. „Ihr Wirken verdient besonderen Respekt und Anerkennung“, lobte Leinweber. „Sie sind oft still und leise im Hintergrund tätig, aber sie bewegen etwas im Sport, in der Politik, in Kirchen, in der Kultur und vielen anderen Bereichen. Aus diesem Grunde können wir heute stellvertretend für alle Ehrenamtlichen in der Gemeinde Geeste diese vier ehrenamtlich engagierten Mitbürger und Mitbürgerinnen für ihren selbstlosen und unermüdlichen Einsatz auszeichnen“, so der Bürgermeister.

Elisabeth Schippritt engagiert sich in der Katholischen Kirchengemeinde „St. Isidor“ Osterbrock. So ist sie unter anderem seit 1974 Kfd-Mitarbeiterin und leitet seit 1994 die Bücherei in Osterbrock. Ferner ist sie seit rund 14 Jahren im Krankenhausbesuchsdienst und seit sechs Jahren im Pfarrgemeinderat tätig.

Werner Gebbeken wiederum war von 1981 bis 2007 Schriftführer im Vorstand des Schützenvereins „St. Hubertus“ Groß Hesepe, engagiert sich ebenfalls kirchlich und das gegenwärtig als 1. Vorsitzender im Pfarrgemeinderat der St. Nikolaus Kirchengemeinde Groß Hesepe. Auch ist Gebbeken seit 1998 als Wahlhelfer in der Gemeinde Geeste tätig.

Umfassend ist der Tätigkeitsbereich von Margitta Krüger. Sie ist nicht nur Mitglied im Kreisvorstand der SPD, sie war auch sechs Jahre 1. Vorsitzende des SV Dalum, engagiert sich der Zeit noch im Besuchskreis der ev.-luth. Kirchengemeinde Dalum, war acht Jahre Schöffin beim Amtsgericht Meppen, ebenso lange Schiedsperson und 15 Jahre zunächst als Frauen- und dann als Gleichstellungsbeauftragte tätig.

Nicht weniger umfangreich ist das Engagement von Josef Wulf, der 25 Jahre lang den Vorsitz des Schützenvereins innehatte, sich aktiv beim SV DJK Geeste - dabei auch vier Jahre als Schiedsrichter - eingesetzt hat und beim Bau des Heimathauses großen persönlichen Einsatz zeigte. Wulf ist auch Mitglied im Arbeitskreis Dorferneuerung Geeste, war vier Jahre lang Elternratsvorsitzender und arbeitet aktiv bei vielen öffentlichen Belangen mit.