Wie Bürgermeister Hans-Josef Leinweber mitteilte, hat die zuständige Landesbehörde die Kosten für den Bau einer Ampelanlage im Einmündungsbereich der Landesstraße 48 in die L 67 am Rathaus in der Dalumer Ortsmitte ermittelt. Man rechne mit circa 111600 Euro Baukosten, an denen sich die Gemeinde mit 23100 Euro beteiligen muss. Heiner Brockhaus (UWG) ärgert sich darüber, dass die Gemeinde den gewünschten Kreisverkehrsplatz nicht bekommt und dann auch noch vom Land für die Ampelanlage zur Kasse gebeten wird. Leinweber entgegnete, dass man in dieser Frage abhängig von den Entscheidungen des Landes sei und der Gemeindeanteil beim Bau eines Kreisverkehrs viel höher ausgefallen wäre.

Einig war man sich im Rat, dass die Rathausstraße dringen erneuert werden muss und das Rathausumfeld aufgewertet werden soll. Dabei will man das Parkplatzangebot vor der kleinen Turnhalle und dem Hallenbad erhalten. Zustimmung fanden auch die Vorschläge für den Vorplatz des Alten Rathauses mit dem Ehrenmal. Der CDU-Fraktionsvorsitzende Thorsten Lammers sprach sich für Planänderungen am Vorplatz des Neuen Rathauses aus, um zu einer günstigeren Lösung zu kommen. Dem stimmten auch der SPD-Fraktionsvorsitzende Georg Kater und Heiner Brockhaus zu. Brockhaus forderte, statt eines kleinen Wasserlaufs in den Grünanlagen eine Ölpumpe aufzustellen, um an die Ära der Erdölförderung zu erinnern. Der Bürgermeister sprach sich dagegen aus, weil bereits an mehreren Stellen in der Gemeinde, auch im Zentrum von Dalum, daran erinnert werde.

Dank einer privaten Spende in Höhe von 28000 Euro kann eine Erholungslandschaft am Seniorenheim in der Ortsmitte von Dalum geschaffen werden, teilte Leinweber mit. Thorsten Lammers sprach den Dank des Rates für diese Spende aus, die mit zur Aufwertung des Ortskerns beiträgt.

Bei einer Gegenstimme und einer Enthaltung wurde die Verlängerung der Veränderungssperre zum Bebauungsplan „Sondergebiet Tierhaltungsanlagen“ beschlossen. Der CDU-Fraktionsvorsitzende sagte, dass man sowohl eine Zersiedlung der Außenbereiche durch Stallbauten verhindern und der Landwirtschaft Entwicklungsmöglichkeiten bieten will. Aber die Abwägung brauche Zeit, daher die Verlängerung der Sperre. Peter Kramer (SPD) sagte, die Gemeinde habe durch das gewählte Verfahren den richtigen Weg gefunden, die Entwicklung zu steuern.