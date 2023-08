Zweiter Bauabschnitt im Gange Kreuzung gesperrt: Straßenarbeiten in Geeste-Osterbrock gehen weiter Von Jana Probst | 08.08.2023, 18:56 Uhr In Geeste-Osterbrock wird die Teglinger Straße aktuell saniert. Archivfoto: Harry de Winter up-down up-down

In der Geester Ortschaft Osterbrock sind die Arbeiten an der Teglinger Straße wiederaufgenommen worden. Autofahrer müssen dort in den kommenden Wochen Umwege in Kauf nehmen.